В Дагестане табун провалился в яму с глиной, одна лошадь погибла

В Дагестане несколько лошадей провалились в яму, заполненную глиной. Они увязли в плотной породе и теперь не могут самостоятельно выбраться. По словам местных жителей, один скакун погиб.

Происшествие случилось сегодня утром в Кизлярском районе. Об этом заявили в пресс-службе местной администрации.

В данный момент животных пытаются достать из ловушки. Ситуацию осложняет плохая погода.

«В процессе принимают участие жители Кизлярского района», - отметили чиновники.

Сейчас спасательная операция завершается. Часть лошадей уже освободили.