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В Дагестане табун провалился в яму с глиной, одна лошадь погибла

В Кизлярском районе развернули спасательную операцию.
Сергей Лебедев 2024-12-13 14:26:14
© Фото: tolko_fakti_dagestan, Telegram © Видео: tolko_fakti_dagestan, Telegram

В Дагестане несколько лошадей провалились в яму, заполненную глиной. Они увязли в плотной породе и теперь не могут самостоятельно выбраться. По словам местных жителей, один скакун погиб.

Происшествие случилось сегодня утром в Кизлярском районе. Об этом заявили в пресс-службе местной администрации.

В данный момент животных пытаются достать из ловушки. Ситуацию осложняет плохая погода.

«В процессе принимают участие жители Кизлярского района», - отметили чиновники.

Сейчас спасательная операция завершается. Часть лошадей уже освободили.

#Дагестан #происшествие #ЧП #лошади #цунта #глина
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