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Эрдоган заявил Блинкену, что Турция примет меры против ИГИЛ*

Реджеп Тайип Эрдоган выступили за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии.
Ян Брацкий 2024-12-13 01:11:46
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Турция примет все необходимые меры против террористических организаций в Сирии и не допустит слабости в борьбе с «Исламским государством»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе переговоров.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций <...> действующих в Сирии, которые являются источником угрозы для Турции, прежде всего ради собственной нацбезопасности», - заявила канцелярия турецкого лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган также напомнил Блинкену, что Турция - единственная страна НАТО, которая сражалась с террористами лицом к лицу и не допустит слабости в дальнейшей борьбе с ними.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии и призвал все мировое сообщество работать над восстановлением и реконструкцией страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции с участием послов заявил, что официальная Анкара готова оказать любую необходимую поддержку Сирии и ее народу.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сша #Эрдоган #Турция #Анкара #Блинкен
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