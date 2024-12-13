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В Минздраве предложили ограничить продажу самогонных аппаратов

Такое решение выдвинуто в рамках плана по снижению употребления алкоголя в России.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 15:04:11
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Минздрав предложил ограничить розничную продажу самогонных аппаратов, сообщила пресс-служба. Такое решение будут реализовывать в рамках Концепции снижения потребления алкоголя.

Ранее правительство РФ утвердило этот план. Отмечается, что он прописан до 2030 года.

«Основная цель концепции до 2030 года - уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность», - следует из сообщения.

Основной целью плана является сокращение смертности от алкоголя, заболеваемостей от него, инвалидности. Также концепция должна укрепить здоровый образ жизни, расширить систему медицинской и социальной реабилитации для людей с зависимостью.

Ранее в Вологодской области приняли закон, который ограничивает продажу алкоголя двумя часами. Спиртное там можно будет купить только во временной интервал с 12.00 до 14.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни режим торговли остался прежним.

#в стране и мире #Медицина #Алкоголь #минздрав #правительство РФ #реабилитация #алкогольная зависимость #самогонные аппараты
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