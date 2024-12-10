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Ветераны СВО и их семьи заинтересовались получением новых профессий

Почти 5,5 тысячи заявок на высшее образование подали семьи участников СВО.
2024-12-10 17:41:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Почти 5 500 обращений на получение высшего образования поступили от участников спецоперации и их семей. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева во время общения в РУДН со студентами и детьми героев СВО.

Замминистра обороны отметила, что в университете уже действует проект по трудоустройству ветеранов спецоперации. Цивилева также поздравила Героев России и Советского Союза с праздником.

«Всегда у России были свои интересы, всегда было время и люди, которые стояли на страже и защите этих интересов, интересов государства. Поэтому, наверное, этот день и этот праздник объединяет их всех. И наших Героев России, и наших Героев Советского Союза», - заявила Анна Цивилева.

Замминистра обороны подчеркнула, что после службы бойцы готовы переучиваться и получать новые профессии.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что Цивилева посетила дом с новыми квартирами для военных в Подольске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#студенты #РУДН #герои России #высшее образование #участники СВО #Анна Цивилева
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