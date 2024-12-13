Посол Келин: дипмиссия России в Британии работает среди противников

Закрыв военный канал с Россией, Великобритания хотела «подать сигнал», при этом сами британцы не смогли объяснить, зачем они это сделали. Москва всегда остается готовой к диалогу по любым вопросам, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Андрей Келин.

«Каналы все открыты у нас, кроме военного - они его сами закрыли. Я не знаю зачем. Я спрашиваю: "Зачем вы это сделали?" Они говорят: "Мы хотели дать сигнал". Ну дали, хорошо, дальше что? Связей нет никаких в опасное время. Вот это очень плохо», - отметил дипломат в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

По его словам, у РФ и Великобритании сейчас нет «политического процесса». Если и есть контакты, то они довольно редкие, заметил Келин.

Он также подчеркнул, что посольство работает если и не во враждебной обстановке, то уж точно в окружении противников. С британскими властями нечего обсуждать, так как позиции по всем вопросам совершенно разные, добавил дипломат.

Ранее Келин заявлял, что пришедшие к власти в Великобритании в июле этого года лейбористы не готовы к диалогу с Россией. Однако местные власти осознают, что без России нельзя будет решить ключевые проблемы.