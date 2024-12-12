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Немецкий политик раскрыл смысл заявления Меркель о выгоде газа из РФ

Не исключено, что экс-канцлер хотела проверить общественное мнение о возможности возобновления импорта голубого топлива из России.
Сергей Лебедев 2024-12-12 10:02:54
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress

Недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала France 2 рассказала, что не считает ошибкой многолетние поставки газа из России, так как они были очень выгодными. Этим заявлением она могла проверять общественное мнение о возможности возобновления импорта голубого топлива из РФ. Такое предположение сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик не исключил, что вопрос возобновления поставок газа из России встанет перед будущим правительством с участием Христианско-демократического союза (лидером ХДС с 2000 по 2018 годы была Ангела Меркель, сейчас - Фридрих Мерц).

«Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения. - Прим. ред.). Хорошая черта Мерца - прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход», - цитирует РИА Новости слова Нимайера.

Напомним, ранее Ангела Меркель также заявляла, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на предупреждения со стороны Соединенных Штатов. По ее словам, для ФРГ отказ от российского газа стал «серьезным экономическим ударом». 

Экс-канцлер отметила, что теперь Берлин вынужден покупать дорогой СПГ, из-за чего многие немецкие предприятия «парализованы».

#в стране и мире #проверка #Германия #Ангела Меркель #газ #ХДС #ФРГ
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