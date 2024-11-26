Меркель заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство «СП-2»

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на предупреждения со стороны США. Об этом экс-канцлер сказала в интервью для BBC.

«В то время никто не говорил о том, чтобы полностью пресечь экспорт российского газа... Я считала это соглашение правильным, и в результате по "Северному потоку - 2" так никогда и не пошел газ», - приводит ТАСС слова Меркель.

Политик также отметила, что для Берлина отказ от российского газа стал «серьезным экономическим ударом». Теперь же Германия вынуждена покупать дорогой СПГ, из-за чего многие немецкие предприятия «парализованы», говорится в материале.

По словам Меркель, конфликт на Украине должен быть окончен с помощью дипломатии, однако она не указала, когда начнутся переговоры с Россией.

Ранее бывший канцлер ФРГ заявляла, что Киев не может в одиночку начинать переговоры с Москвой на тему дипломатического решения конфликта.