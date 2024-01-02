Лишенные прав за вождение в пьяном виде временно не смогут сдавать на права

Водители, которые были лишены прав за вождение в нетрезвом виде, не смогут временно сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения. Это следует из соответствующего закона.

«Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года», - говорится в документе.

В законе отмечается, что подвергнутые административному наказанию за езду в нетрезвом состоянии водители не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Это касается и лиц, которые отказались выполнить требования сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В соответствии с КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока эти граждане не смогут сдавать на права и получать их.

Документ также запрещает допуск к экзаменам на право управления транспортным средством лицам, лишенных водительских прав или лишенных права заниматься связанной с управлением транспортом деятельностью

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что истекающие до 2025 года водительские права российских граждан продлили на три года. Автопродление коснется более пяти миллионов водителей.