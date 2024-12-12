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Сражались за каждый метр: десантник рассказал о боях за курское Дарьино

По словам десантников, украинские националисты были укомплектованы до зубов.
2024-12-12 09:02:41
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Тульские десантники овладели селом Дарьино в Суджанском районе Курской области после того, как стремительной атакой овладели дамбой на реке Снагость. По ней бойцы скрытно пробрались в населенный пункт и зашли сразу в центр. О том, как выбивали националистов, рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамет.

По его словам, приходилось проверять каждый дом и подвал, чтобы не оставить врага за спиной. Боец отметил, что враг был укомплектован до зубов.

«Иностранное вооружение только у них было. После того, как мы прошли до восточной части, они начали использовать резервы, подвозя их каждый раз. И с каждым разом противник становился менее укомплектованным, менее "заряженным" и практически сразу умирал», - говорит Мамет.

Он отметил, что биться приходилось за каждый метр. Было довольно сложно идти, но десантники справились. Враг пытался контратаковать каждый день, но в итоге его силы иссякли.

Напомним, накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Дарьино и Плехово в Курской области. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #Курская область #десантники #Дарьино #освобожедние
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