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Группировка «Запад» уничтожила взвод танков Leopard 2 ВСУ на Сватовском направлении

Минобороны показало кадры уничтожения бронетанкового взвода ВСУ на Сватовском направлении зоны СВО, готовившегося атаковать российские позиции.
2024-01-02 12:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Запад» пресекли попытку атаки украинских националистов на Сватовском направлении зоны проведения спецоперации.

Позиции боевиков удалось обнаружить в районе населенного пункта Терны. ВСУ готовились ударить по российским военнослужащим с привлечением бронетанкового взвода на немецких танках Leopard 2. ВС России применили высокоточные боеприпасы и уничтожили взвод противника.

Как сообщалось ранее, западная военная техника, используемая Киевом, вязнет в почве и становится легкодоступной мишенью для российских войск. В частности, это танки Leopard.

Командир танковой роты танкового батальона, награжденный президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал «Звезде», что главным минусом этой техники является их тяжесть и массивность. По его словам, они быстро вязнут в глинистой почве, где чернозем, и их легко подбить и уничтожить.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

 

 

#Минобороны РФ #ВСУ #спецоперация #танк Леопард #Leopard 2 #Сватовское направление
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