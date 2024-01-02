Бойцы группировки войск «Запад» пресекли попытку атаки украинских националистов на Сватовском направлении зоны проведения спецоперации.

Позиции боевиков удалось обнаружить в районе населенного пункта Терны. ВСУ готовились ударить по российским военнослужащим с привлечением бронетанкового взвода на немецких танках Leopard 2. ВС России применили высокоточные боеприпасы и уничтожили взвод противника.

Как сообщалось ранее, западная военная техника, используемая Киевом, вязнет в почве и становится легкодоступной мишенью для российских войск. В частности, это танки Leopard.

Командир танковой роты танкового батальона, награжденный президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал «Звезде», что главным минусом этой техники является их тяжесть и массивность. По его словам, они быстро вязнут в глинистой почве, где чернозем, и их легко подбить и уничтожить.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.