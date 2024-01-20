Расчет «Мста-С» уничтожил два танка Т-64 ВСУ в районе Песчаного

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об успехах российской армии на Купянском направлении.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированный бригады и 103-й бригады территориальной обороны усиленной бронетехникой в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», - рассказал Зыбинский.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что потери противника на данном направлении составили до 30 человек живой силы, три пикапа.

По словам Сергея Зыбинского, расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием младшего сержанта Владимира Казначеева с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожил два танка Т-64 в районе Песчаного. Кроме того, расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ в районе Глушковки.

Ранее российское оборонное ведомство поделилось кадрами разминирования территории на Купянском направлении. Саперы ВС РФ создают проходы для прохождения боевой техники в зоне проведения спецоперации, а также занимаются уничтожением взрывоопасных предметов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.