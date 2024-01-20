Расчет «Мста-С» уничтожил два танка Т-64 ВСУ в районе Песчаного

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об успехах российской армии на Купянском направлении.
«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированный бригады и 103-й бригады территориальной обороны усиленной бронетехникой в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», - рассказал Зыбинский.
Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что потери противника на данном направлении составили до 30 человек живой силы, три пикапа.
По словам Сергея Зыбинского, расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием младшего сержанта Владимира Казначеева с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожил два танка Т-64 в районе Песчаного. Кроме того, расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ в районе Глушковки.
Ранее российское оборонное ведомство поделилось кадрами разминирования территории на Купянском направлении. Саперы ВС РФ создают проходы для прохождения боевой техники в зоне проведения спецоперации, а также занимаются уничтожением взрывоопасных предметов.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
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