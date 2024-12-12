Командир батареи «Гиацинтов» рассказал об охоте за орудиями ВСУ

Орудия и пункты управления беспилотников ВСУ, мешающие продвижению наших военных на Краснолиманском направлении, уничтожают артиллеристы группировки «Запад». Работают из «Гиацинтов», которые ликвидируют цели за 30 километров.

Каждый выстрел, как небольшое землетрясение. Камера беспилотника фиксирует мощный взрыв в 20-ти с лишним километрах от позиций наших артиллеристов. От такого врагу не поздоровится даже в укрытии.

«Машина грозная, если в 50 метрах взрывается снаряд, осколки разлетаются, никому пощады не будет», - объяснил наводчик с позывным Дьяк.

Артиллерист с позывным Дьяк наводится за секунды. Зачастую расчет отрабатывает подряд по нескольким целям.

«Первая наводка пристрелочная, потом добиваем цель и если рядом, то идут и вторая и третья цели», - поделился Дьяк.

Дьяк на СВО доброволец, говорит он здесь - за своих деда и внучку.

«Мой дед воевал в Великую Отечественную, гонял бандеровцев до 46-го года. Недоделали деды, будем мы до конца. У меня растет внучка, ей два года, она гордится дедом», - сказал наводчик.

«Гиацинт» может уничтожить цель за десятки километров от места выстрела. Линия соприкосновения куда ближе. На Краснолиманском направлении артиллеристы 25-й армии группировки «Запад» занимаются контрбатарейной работой. Достают позиции натовской техники, обеспечивая продвижение наших передовых отрядов.

«Наша задача - борьба с орудиями противника, которые мешают накату наших подразделений, в том числе и пунктов управления БПЛА. Если они выявляются, то для нашей техники это основная угроза. Удавалось доставать и самоходные орудия и американские М-777, были и РЛС контрбатарейной борьбы американские», - отметил командир батареи с позывным Фрегат.

Вычислить место расположения «Гиацинта» вражеским РЛС сложно. Слишком высока скорость полета снаряда. Враг рассчитывает на свои ударные дроны и воздушную разведку.

«Дроны противника постоянно над головой, ночью "Баба Яга" появляется стабильно. Создаем ложные позиции, маскируем свои и меньше передвижений личного состава», - рассказал командир батареи.

У командира орудия на бронежилете талисман - мягкая игрушка. Приехала прямо из детства.

«Это когда я еще ходил в садик, моя воспитательница прислала мне талисман. Я честно говоря в шоке был, не ожидал этого», - признался командир орудия с позывным Добрый.

Не просто боевое братство. Они из одних школ и детских садов. Весь расчет из Саратова. Теперь дружат семьями. Родные поддерживают друг-друга, пока мужчины на передовой делают трудную, но такую необходимую работу.