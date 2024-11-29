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Самоходка «Гиацинт-С» разгромила опорник ВСУ и грузовик с боеприпасами

Артиллеристы поразили долговременные огневые точки и фортификационные сооружения противника.
2024-11-29 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы из группировки войск «Восток» уничтожили технику и опорный пункт украинских боевиков.

Расчет самоходной установки «Гиацинт-С» ударил по опорнику и грузовику, который пытался доставить боеприпасы на позиции ВСУ.

Артиллеристы нанесли три точных удара. Они попали в долговременные огневые точки и фортификационные сооружения противника.

В результате российские подразделения смогли занять более выгодные позиции.

Корректировал огонь артиллеристов и контролировал уничтожение целей расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30».

Благодаря слаженной работе артиллеристов украинским националистам не удается перебросить свои резервы, а наши мотострелковые подразделения получают поддержку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #ВСУ #САУ 2С5 «Гиацинт-С» #БПЛА «Орлан-30» #группировка войск «Восток»
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