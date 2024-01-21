Артисты ЦДРА дали концерт для жителей блокадного Ленинграда

Более 300 жителей блокадного Ленинграда посетили концерт, на котором выступили артисты Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА). В рамках концертной программы «Непокоренный Ленинград» была воссоздана атмосфера 872 дней мужества непокоренного города на Неве и хроника событий 80-летней давности.

Ее началом послужил волнующий звук метронома - словно стук сердца - он тогда свидетельствовал, что Ленинград жив. В другом символе несгибаемости и стойкости ленинградцев - голосе из репродукторов поэтессы Ольги Берггольц - слились боль, страдания и героизм защитников города. Яркий пример - ее «Ленинградская поэма».

Дороге жизни - единственной магистрали, которая соединяла по льду Ладоги Ленинград со всей страной, было посвящено стихотворение «Ладожский лед» Александра Межирова.

В стихотворениях и песнях нашли отражение образы детей блокадного Ленинграда, жен и матерей, не терявших духовной связи с воюющими на фронте мужьями и сыновьями, театральных актеров, которые несмотря на полуголодное состояние выходили на сцену, а также советских бойцов и командиров, освободивших блокадный город.

«Я обслуживала связью Васильевский остров. У нас там было радио. И вот объявили, что блокада прорвана. Когда я вышла уже через мост с Васильевского острова к Невскому, вижу, что народ идет. Народа не было на улицах вообще. А тут идет народ. Кого-то ведут под ручки. И все движутся по Невскому в сторону Московского вокзала. И все пребывают и пребывают. Когда дошли до площади Московского вокзала, там вообще огромная толпа была. И люди обнимаются, целуются, плачут, смеются. Ситуация необъяснимой радости была. "Ура" заорала вся площадь, и я в том числе», - поделилась воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Тамара Грачева.

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады также состоялся Хоровой собор. Мероприятие, в котором приняли участие более 250 человек из 9 военных и православных хоровых коллективов, прошло в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном Соборе. Певчих и прихожан храма приветствовал настоятель Архимандрит Алексий (Ганьжин).

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.