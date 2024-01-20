В Кронштадте в честь 80-летия освобождения Ленинграда состоялся Хоровой собор

По случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном Соборе прошел Хоровой собор. В нем приняли участие более 250 человек из девяти военных и православных хоровых коллективов. Певчих и прихожан храма встречал настоятель Архимандрит Алексий (Ганьжин).

Мероприятие началось со сводного хора всех участников, которые исполнили Тропарь Крещения Господня. Дирижером стал Регент Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, художественный руководитель хорового собора Сергей Сидоренко, сообщили в Минобороны России.

В качестве первых сольных исполнителей выступил Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа (ЗВО). Он исполнил композиции Павла Чеснокова «Блажен муж» и «Совет Превечный». Завершил мероприятие сводный хор, исполнив произведение «С нами Бог» Павла Чеснокова.

«Сам по себе Хоровой собор, который привлекает к участию военные и гражданские творческие коллективы, призван развивать и укреплять хоровое искусство, хоровое пение. И в Вооруженных Силах поддержать членов семей в их духовном развитии и стойкости духа», - отметил директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный.

Одними из участников Хорового собора стали: Хор Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, Детский хор Телевидения и Радио Санкт-Петербурга, Хор курсантов Морского корпуса Петра Великого ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Мужской хор «Александр Невский» и Хор ветеранов ВОВ и военной службы дома офицеров ЗВО.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.