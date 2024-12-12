Путин поручил разработать меры по поддержке угольной отрасли

Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания членов кабмина с главой государства.

«По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли», - сказал Цивилев.

Кроме того, на совещании подробно обсуждалась программа социально-экономического развития Кузбасса и ее продление до 2030-го года, уточнил Цивилев.

«Угольная отрасль будет продолжать развиваться и у угольщиков большие перспективы в работе в угольной отрасли», - констатировал министр.

Напомним, минувшей осенью Владимир Путин по видеосвязи запустил работу трех новых предприятий на Дальнем Востоке. Среди них порт Суходол - специализированный морской комплекс на юге Приморского края по приемке, хранению и погрузке угля на морские суда.

Кроме того, начали работать Приморский завод однослойных и многослойных труб их полиэтилена для водо- и газоснабжения, а также горно-обогатительный комбинат «Озерный».