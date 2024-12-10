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ЦАХАЛ уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии

За это время авиация Израиля нанесла более 350 ударов.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 22:11:19
© Фото: Monsef Memari, XinHua, Global Look Press

В ЦАХАЛ заявили, что за последние 48 часов они нанесли удары по большей части складов стратегического оружия Сирии.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по складам стратегического оружия в Сирии», — следует из сообщения.

Авиация Израиля провела сотни часов в воздушном пространстве страны. За это время она нанесла более 350 ударов.

Из заявления ЦАХАЛ следует, что в Сирии уничтожены морские суды, стратегические вооружения, ракеты, вертолеты, радары, танки ангары и многое другое.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил удары по военным объектам, оставленным сирийской армией.

#сирия #Израиль #Латакия #ЦАХАЛ #атака #стратегические вооружения #удары
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