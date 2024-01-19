ЦАХАЛ сообщил о перехвате подозрительной цели у города Хайфа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила воздушную цель, которую сочла подозрительной, вблизи крупного города Хайфа. В сообщении ведомства говорится, что цель перехватили после того, как в городе зазвучали сирены воздушной тревоги.

«После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. Инцидент исчерпан», - сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

По данным израильской прессы, это второй раз за время эскалации палестино-израильского конфликта, когда в Хайфе объявляют воздушную тревогу.

Ранее в результате рейда ЦАХАЛ в Рафахе и Хан-Юнисе погибли не менее 10 человек. Как пишет телеканал Al Jazeera, под удар Израиля попал дом в центре города.