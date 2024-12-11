Дроноводы сорвали атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили танк

Минобороны России сообщило о срыве украинской атаки в Харьковской области. В ходе этой неудачной атаки противник потерял две единицы бронетехники - танк Т-80 и боевую машину пехоты БМП-1У «Шквал». Их уничтожили российские операторы беспилотников.

Точное местонахождение живой силы и бронетехники неприятеля определили российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Оказалось, что танк и БМП подорвались на минах. Украинские экипажи бросили свою бронетехнику. Но эвакуации боевики не дождались - вместо этого к ним прилетели российские FPV-дроны. Операторы беспилотников поразили и живую силу, и технику. После точных попаданий Т-80 и БМП-1У загорелись.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении другой боевой бронированной машины ВСУ в Харьковской области. Ее тоже ликвидировал оператор беспилотного летательного аппарата - его дрон настиг противника со стороны кормы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.