Путин присвоил новые воинские звания Евкурову, Горемыкину и Булыге

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении нового воинского звания заместителям министра обороны России. Генералами армии стали Юнус-Беку Евкуров и Виктор Горемыкин, а Андрей Булыга стал генерал-полковником.

Звания генерал-полковник также удостоены Александр Санчик и Андрей Семенов, заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев - адмирал.

Генерал-лейтенантом стал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинову.