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Путин присвоил новые воинские звания Евкурову, Горемыкину и Булыге

Кроме того, указом присвоено звание адмирала заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву.
Карина Тазетдинова 2024-12-09 19:35:33
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении нового воинского звания заместителям министра обороны России. Генералами армии стали Юнус-Беку Евкуров и Виктор Горемыкин, а Андрей Булыга стал генерал-полковником.

Звания генерал-полковник также удостоены Александр Санчик и Андрей Семенов, заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев - адмирал.

Генерал-лейтенантом стал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинову.

#Минобороны РФ #Путин #евкуров #звания #указ #горемыкин #булыга
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