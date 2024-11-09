Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда знаменитому композитору и народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 9 ноября.

Почетного звания автор более четырех сотен песен удостоилась за особые заслуги в развитии музыкального искусства. Также отмечены многогранная общественная деятельность и многолетняя плодотворная творческая работа Александры Пахмутовой.

Сегодня Александре Пахмутовой 95 лет. За свою жизнь она написала множество песен, в том числе для кинофильмов, а также симфонические произведения.

Ее знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и многие другие хиты созданы в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.