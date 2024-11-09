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Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Она удостоилась почетного звания за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.
Сергей Лебедев 2024-11-09 11:11:01
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда знаменитому композитору и народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 9 ноября.

Почетного звания автор более четырех сотен песен удостоилась за особые заслуги в развитии музыкального искусства. Также отмечены многогранная общественная деятельность и многолетняя плодотворная творческая работа Александры Пахмутовой.

Сегодня Александре Пахмутовой 95 лет. За свою жизнь она написала множество песен, в том числе для кинофильмов, а также симфонические произведения.

Ее знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и многие другие хиты созданы в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.

#композитор #музыкант #герой труда #указ #президент россии #Александра Пахмутова
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