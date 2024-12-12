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Трамп стал человеком года по версии журнала Time

В гонке за звание также участвовала оппонентка Трампа Камала Харрис.
Виктория Бокий 2024-12-12 17:39:13
© Фото: White House, via Globallookpress.com

Журнал Time назвал имя человека года. Им стал победивший на выборах президента США Дональд Трамп.

По данным рейтинга, который опубликовало издание, Трамп обошел миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга.

Кроме этих кандидатов, на звание человека года претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон и глава ФРС США Джером Пауэлл.

В 2023 году человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

*  Деятельность компании Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Дональд Трамп #Рейтинг #президент США #человек года #журнал Time
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