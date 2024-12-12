Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Журнал Time назвал имя человека года. Им стал победивший на выборах президента США Дональд Трамп.

По данным рейтинга, который опубликовало издание, Трамп обошел миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга.

Кроме этих кандидатов, на звание человека года претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон и глава ФРС США Джером Пауэлл.

В 2023 году человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

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