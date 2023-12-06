Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time

Журнал назвал очень важным 2023 год для карьеры Тейлор Свифт.

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Американская певица Тейлор Свифт стала «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом сообщает «360».

Обладательница многочисленных музыкальных премий «Грэмми» обошла не только Барби из фильма Греты Гервиг и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, но и лидеров многих стран, включая президента России Владимира Путина и главу КНДР Си Цзиньпина.

Отмечается, что уходящий год стал важным в карьере артистки. У нее рекордные прослушивания переизданных альбомов и претендующие на самые прибыльные в истории индустрии сборы фильма-концерта The Eras Tour.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя попадание Путина в шорт-лист журнала Time, назвал экстраординарной роль российского лидера в мире.

Напомним, президента России Владимира Путина журнал выбирал «Человеком года» в 2007 году. Кроме того, российский лидер неоднократно попадал в рейтинг топ-100 наиболее влиятельных людей мира.

«Человека года» журнал Time ежегодно выбирает с 1927 года. В прошлом году это звание получил Владимир Зеленский, а годом ранее - основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.