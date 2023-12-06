Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Американская певица Тейлор Свифт стала «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом сообщает «360».
Обладательница многочисленных музыкальных премий «Грэмми» обошла не только Барби из фильма Греты Гервиг и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, но и лидеров многих стран, включая президента России Владимира Путина и главу КНДР Си Цзиньпина.
Отмечается, что уходящий год стал важным в карьере артистки. У нее рекордные прослушивания переизданных альбомов и претендующие на самые прибыльные в истории индустрии сборы фильма-концерта The Eras Tour.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя попадание Путина в шорт-лист журнала Time, назвал экстраординарной роль российского лидера в мире.
Напомним, президента России Владимира Путина журнал выбирал «Человеком года» в 2007 году. Кроме того, российский лидер неоднократно попадал в рейтинг топ-100 наиболее влиятельных людей мира.
«Человека года» журнал Time ежегодно выбирает с 1927 года. В прошлом году это звание получил Владимир Зеленский, а годом ранее - основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.