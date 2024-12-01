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Минздрав Палестины заявил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу

В воскресенье Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю около деревни Сир.
Ирина Егорова 2024-12-01 22:02:25
© Фото: Mahmoud IssaKeystone Press Agency, Global Look Press

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу погибли четыре человека.

«Четверо граждан погибли в воскресенье в результате агрессии оккупации в городе Сир, округ Дженин», - сообщается в заявлении пресс-службы палестинского минздрава. 

Ведомство сначала сообщило о двух погибших, чуть позже список жертв увеличился. Уточняется, что погибшим от 23 до 35 лет.

По информации палестинских СМИ, в воскресенье Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю около деревни Сир.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Израиль и США виновны в смерти более 43 тысяч палестинцев с начала обострения конфликта.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на приграничные израильские территории и захвата заложников. Израиль ответил на это ракетными ударами, а позже объявил о проведении сухопутной операции в Газе.

#Израиль #палестина #минздрав #Обстрел #жертвы
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