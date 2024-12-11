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ВСУ минируют посевы, чтобы лишить продовольствия мирных жителей

Чтобы дотянуться до освобожденных территорий и разместить мины там, противник активно использует беспилотники.
Валентин Матвиенко 2024-12-11 16:54:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Валентин Матвиенко пообщался с российскими саперами, которые разминируют поля и лесополосы на Южно-Донецком направлении. 

Ему рассказали, что неприятель минирует все вокруг, стремясь навредить не только нашим военным, но и мирным жителям освобожденных территорий. 

«Минируют уже засаженные фермерами поля, чтобы лишить продовольствия. А мины маскируют всеми доступными методами, чтобы причинить как можно больший вред», - сказал корреспондент.

Командир саперного взвода с позывным Асбест отметил, что, когда противник проводит дистанционное минирование, он часто использует мины, которые реагируют на металл и взрываются, если к ним подойти с миноискателем. Безопаснее всего такие мины обезвреживать дистанционно, сбрасывая заряд с дрона. 

Ранее саперы из состава группировки войск «Юг» продемонстрировали магнитные мины, которые использует противник в зоне специальной военной операции. Это те самые мины, которые реагируют на металл в нескольких метрах от себя. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Саперы #мины #наш эксклюзив #фермеры #СВО #Посевы
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