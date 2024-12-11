ВСУ минируют посевы, чтобы лишить продовольствия мирных жителей

Корреспондент нашего телеканала Валентин Матвиенко пообщался с российскими саперами, которые разминируют поля и лесополосы на Южно-Донецком направлении.

Ему рассказали, что неприятель минирует все вокруг, стремясь навредить не только нашим военным, но и мирным жителям освобожденных территорий.

«Минируют уже засаженные фермерами поля, чтобы лишить продовольствия. А мины маскируют всеми доступными методами, чтобы причинить как можно больший вред», - сказал корреспондент.

Командир саперного взвода с позывным Асбест отметил, что, когда противник проводит дистанционное минирование, он часто использует мины, которые реагируют на металл и взрываются, если к ним подойти с миноискателем. Безопаснее всего такие мины обезвреживать дистанционно, сбрасывая заряд с дрона.

Ранее саперы из состава группировки войск «Юг» продемонстрировали магнитные мины, которые использует противник в зоне специальной военной операции. Это те самые мины, которые реагируют на металл в нескольких метрах от себя.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.