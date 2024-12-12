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Кремль: время ответа на удар по Таганрогу определит целесообразность

Целесообразность определит и то, каким именно будет этот ответ, заметил Дмитрий Песков.
Тимур Шерзад 2024-12-12 12:13:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, когда будет дан ответ на удар ракетами ATACMS по Таганрогу и каким именно он будет. 

«Ответ последует. Тогда и так, когда будет признано целесообразным, он последует обязательно», - отметил Песков. 

Дмитрий Песков напомнил, что заявление Минобороны России на этот счет, опубликованное вчера в 18 часов по московскому времени, было абсолютно недвусмысленным. Атака не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, говорилось там. 

Напомним, в сообщении от российского оборонного ведомства говорилось, что целью стал военный аэродром Таганрог в Ростовской области. Противник применил шесть ракет западного производства - две из них были сбиты расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средства РЭБ. 

Падение обломков ракет стало причиной появления пострадавших среди личного состава. Также посекло осколками два здания на технической территории и три военных автомобиля. Были повреждены и автомобили на стоянке, прилегающей к аэродрому.

#Кремль #Дмитрий Песков #ответ #ATACMS #Таганрог
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