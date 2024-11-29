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От Поволжья до Новгорода: что известно о новой банкноте 1000 рублей

В очереди на обновление также стоят ещё три банкноты образца 1997 года - 10, 50 и 500 рублей.
Лана Иден 2024-11-29 06:44:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный корпус Казанского университета, международный аэропорт Гагарин в Саратове или Президентский мост через Волгу в Ульяновске — Центробанк предложил варианты дизайна для оборотной стороны купюры в тысячу рублей. Всего в списке - двадцать пять объектов Поволжья, которые соответствуют нескольким условиям: значимость для страны, узнаваемость и многое другое.

Процедура отбора символов для изображения прошла в несколько этапов: региональная экспертная группа предложила около 40 объектов, затем собрали Консультативный совет, в который вошли не только представители Центробанка, но и руководители крупнейших российских музеев, а также медиаменеджеры, именитые архитекторы, художники и дизайнеры. Совет сократил список знаковых мест вдвое - до 25.

«Банкнота в любой стране - это отражение культурного кода. Она всегда часть эпохи. И для нас крайне важно услышать мнение людей, которые хранят российскую культуру, и пользуются авторитетом и признанием», — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Храмы на этот раз в перечень не попали. Обновленную банкноту представляли еще в прошлом году, однако тогда разразился скандал из-за изображения Дворцовой церкви Казанского кремля без креста.

Лицевая часть купюры останется такой же, как и в прошлом году. На ней изображены исторические места Нижнего Новгорода.

Новую банкноту презентуют во второй половине следующего года впервые за 27 лет. В очереди на обновление также стоят ещё три банкноты образца 97 года - 10, 50 и 500 рублей. Онлайн-голосование стартует 29 ноября в 10 часов утра по московскому времени и продлится до 12 декабря. Отдать свой голос можно будет на официальном сайте Центробанка.

#Россия #в стране и мире #Нижний Новгород #рубль #казань #Центробанк #дизайн #банкнота #купюры #повольжье #тысяча рублей
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