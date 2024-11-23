Bloomberg: европейцы могут столкнуться с новым энергокризисом

В американских СМИ появилась информация, что европейское сообщество может столкнуться с очередным энергетическим кризисом. Одной из причин указано стремительное сокращение запасов газа и уменьшение поставок из России.

«Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе, которая все еще не оправилась от сильнейших потрясений двухлетней давности», - сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание Bloomberg.

Журналисты пишут, что положение «вот-вот ухудшится» из-за поставок газа. Они предполагают, что они будут недоступны в 2025 году. Все это увеличит давление на цены.

Кроме того, введение санкций против российского Газпромбанка увеличивает риск ограничения поставок из РФ, при этом стоимость газа уже выросла на 45% на фоне продолжающегося украинского конфликта.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт финансового рынка Андрей Бархота предположил, что введенные против Газпромбанка санкции негативно скажутся на расчетах за сжиженный газ со странами Евросоюза.

В первую очередь, это коснется таких стран, как Венгрия и Словакия. Но сами ограничения, отметил эксперт, не будут значимыми для России.