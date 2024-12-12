Президенту Бразилии предстоит новая процедура после операции на мозге

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве проведут еще одну медицинскую процедуру, чтобы не допустить возможного кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление больницы, где проходит лечение бразильский лидер.

В ходе вмешательства врачи планируют перекрыть кровоток в определенной области мозга. Так, риски рецидива будут сведены к минимуму, уточняет издание. Процедура называется «эмболизация менингеальной артерии». Она должна длиться около часа.

В октябре 79-летний президент Бразилии пожаловался на сильные головные боли, по результатам МРТ у него диагностировано внутричерепное кровоизлияние. По его словам, оно возникло после «несчастного случая дома» 19 октября. Лула да Силва упал в своей резиденции и ударился затылком.

В понедельник главе Бразилии сделали трепанацию черепа - ему дренировали гематому (удалили лишнюю кровь из черепа). Пока глава Бразилии «на больничном» вице-президент Жералду Алкмин временно исполняет обязанности главы государства.