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Президенту Бразилии предстоит новая процедура после операции на мозге

В ходе ее выполнения врачи планируют перекрыть кровоток в определенной области мозга, что позволит предотвратить повторное кровоизлияние.
Ирина Егорова 2024-12-12 10:38:06
© Фото: IMAGO, Andre Ribeiro, Global Look Press

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве проведут еще одну медицинскую процедуру, чтобы не допустить возможного кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление больницы, где проходит лечение бразильский лидер.

В ходе вмешательства врачи планируют перекрыть кровоток в определенной области мозга. Так, риски рецидива будут сведены к минимуму, уточняет издание. Процедура называется «эмболизация менингеальной артерии». Она должна длиться около часа.

В октябре 79-летний президент Бразилии пожаловался на сильные головные боли, по результатам МРТ у него диагностировано внутричерепное кровоизлияние. По его словам, оно возникло после «несчастного случая дома» 19 октября. Лула да Силва упал в своей резиденции и ударился затылком.

В понедельник главе Бразилии сделали трепанацию черепа - ему дренировали гематому (удалили лишнюю кровь из черепа). Пока глава Бразилии «на больничном» вице-президент Жералду Алкмин временно исполняет обязанности главы государства.

#в стране и мире #врачи #Бразилия #Операция #головной мозг #процедура
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