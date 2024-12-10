Президенту Бразилии Луле да Силве провели трепанацию черепа

В понедельник вечером бразильскому президенту Луле да Силве сделали трепанацию череп из-за внутреннего кровотечения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе больницы Сирио-Либанес. Сейчас глава государства находится в палате интенсивной терапии.

Врачи отметили, что президент обратился с жалобами на головную боль. Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала внутричерепное кровоизлияние. Оно возникло после «несчастного случая дома» 19 октября.

Луле да Силве дренировали гематому (удалили лишнюю кровь из черепа). Медики заявили, что операция прошла успешно.

Напомним, в конце октября этого года в Казани прошел 16-й ежегодный саммит БРИКС. Изначально ожидалось, что в нем лично примет участие бразильский президент, но он отказался от визита, сославшись на травму головы.

Сообщалось, что Лула да Силва упал в своей резиденции и ударился затылком. Тогда врачи сочли этот случай несерьезным, но порекомендовали не совершать длительные поездки.