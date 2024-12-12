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Фицо считает, что Украина потеряет треть территории и не вступит в НАТО

Словацкий премьер подчеркнул, что Украину ждет та же участь, что и Чехословакию в 1938 году.
Виктория Бокий 2024-12-12 10:20:05
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории, но так и не станет членом НАТО.

«Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, например, присутствие иностранных войск. Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считаю, что украинцев предадут», - сказал Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo.

По мнению премьера Словакии, «Украина позволила втянуть себя в такую историю», которая для нее не закончится хорошо.

Словацкий премьер-министр также считает, что после провала Запада Украину ждет та же участь, что и Чехословакию в 1938 году.

Ранее Роберт Фицо заявил в интервью испанскому изданию, что считает личным долгом приехать в Москву на празднование Дня Победы в 2025 году. По его словам, жители Словакии понимают, что победа над фашизмом в Европе - это заслуга СССР.

#Украина #НАТО #Запад #Роберт Фицо #словакия
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