В Эр-Рияде согласились на мир с Израилем за суверенитет Палестины

Саудовская Аравия начнет процесс нормализации отношений с Израилем только в том случае, если Палестина получит суверенитет. По мнению главы МИД королевства Фейсала бен Фархана Аль Сауда, это приведет к стабильности и миру в регионе.

«Путь к реальному миру в регионе, реальной стабильности <...> которая несет в себе экономические и социальные выгоды для всех нас, включая Израиль, идет через <...> процесс, ведущий к палестинскому государству», - сказал аль Сауд в интервью CNN.

Политик подчеркнул, что не только Саудовская Аравия, но и все страны арабского мира готовы участвовать в мирных переговорах. Он также выразил надежду, что к этому готов и Израиль.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные задачи Израиля противоречат идее создания независимой Палестины. Глава государства хочет контролировать всю территорию к западу от Иордана. США с такой позицией союзника не согласны.