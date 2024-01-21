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В Эр-Рияде согласились на мир с Израилем за суверенитет Палестины

Саудовская Аравия и другие арабские страны готовы способствовать переговорам между Израилем и Палестиной, заявил глава МИД королевства.
Елизавета Егорова 2024-01-21 20:45:01
© Фото: Meng Tao Xinhua Globallookpress

Саудовская Аравия начнет процесс нормализации отношений с Израилем только в том случае, если Палестина получит суверенитет. По мнению главы МИД королевства Фейсала бен Фархана Аль Сауда, это приведет к стабильности и миру в регионе.

«Путь к реальному миру в регионе, реальной стабильности <...> которая несет в себе экономические и социальные выгоды для всех нас, включая Израиль, идет через <...> процесс, ведущий к палестинскому государству», - сказал аль Сауд в интервью CNN.

Политик подчеркнул, что не только Саудовская Аравия, но и все страны арабского мира готовы участвовать в мирных переговорах. Он также выразил надежду, что к этому готов и Израиль.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные задачи Израиля противоречат идее создания независимой Палестины. Глава государства хочет контролировать всю территорию к западу от Иордана. США с такой позицией союзника не согласны.

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