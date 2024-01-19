Нетаньяху заявил, что цели Израиля противоречат идее суверенитета Палестины

Несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа. Об этом заявил глава офиса Управления ООН по правам человека. Многие из них стали жертвами жестокого обращения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал наступать до решительной победы над ХАМАС и фактически отверг идею создания независимого палестинского государства.

«В любом будущем соглашении, будь то урегулирование или отсутствие урегулирования, Израилю необходим контроль над всей территорией к западу от Иордана. Это необходимое условие, и оно противоречит идее суверенитета», - заявил Нетаньяху.

Создается впечатление, что позиция премьера Израиля расходится с мнением своего главного консультанта и союзника, по крайне мере в принятии решений по Газе. В Вашингтоне декларируют несколько иную позицию. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что палестинцы имеют право жить в собственном государстве.

«Премьер-министр Нетаньяху заявляет о таком не впервой. Но мы видим ситуацию по-другому. Мы считаем, что палестинцы имеют полное право жить в независимом государстве, в мире и безопасности, и президент и его команда собираются продолжать работать над этим», - сказал Кирби.

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Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выступают против переселения палестинцев за пределы сектора Газа. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на высказывания израильских чиновников.