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Роспотребнадзор выявил незаконные продажи аромаингаляторов для носа

Федеральная служба принимает необходимые меры по остановке продажи таких товаров.
Виктория Бокий 2024-12-11 09:16:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Роспотребнадзор взял под собственный контроль ситуацию с продажей аромаингаляторов для носа на маркетплейсах. Продукция не соответствует требованиям безопасности. Об этом Федеральная служба сообщила в своем Telegram-канале.

Аромаингаляторы приобрели популярность среди подростков относительно недавно. Продукция продается на маркетплейсах и сопровождается привлекательной рекламой, в которой используются персонажи известных видеоигр и мультфильмов.

По данным Роспотребнадзора, информация о товаре на интернет-платформах сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Однако подтвержденных оснований для выдачи таких документов нет.

Сообщается, что в некоторых случаях в декларации есть ссылка на проведенные исследования продукта, но при проверке информации выяснилось, что указанные анализы не проводились.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», - приводит слова службы 360.ru.

Ранее врач-отоларинголог предупредила, что чрезмерное использование подростками аромаингаляторов может привести к серьезным проблемам со слизистой носа, а также вызвать кровотечения.

#продажа #роспотребнадзор #подростки #маркетплейсы #аромаингалятор
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