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Врач рассказала, чем грозит увлечение школьников аромаингаляторами

Врач-отоларинголог предупредила, что чрезмерное увлечение аромаингаляторами может привести к проблемам со слизистой носа.
Таисия Кваша 2024-12-06 18:45:06
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Врач-отоларинголог Ирина Кириченко рассказала в интервью 360.ru, к каким последствиям приводят чрезмерное увлечение школьников аромаингаляторами.

От избыточного использования масел могут начаться проблемы со слизистой носа. Врач отметила, что и у детей, и у взрослых на фоне применения аромаингаляторов возможны носовые кровотечения.

«Если (в ароматических маслах. - Прим. ред.) содержится ментол, он пересушивает слизистую оболочку очень сильно», - добавила Кириченко.

Она опровергла информацию о том, что аромаингаляторы помогают нормализовать кровообращение, улучшают концентрацию внимания и избавляют от усталости. Врач посоветовала в таких случаях больше отдыхать и следить за количеством витаминов и минералов в организме.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что дети считают аромаингаляторы «безопасной» альтернативой вейпам. Она предложила ограничить маркетплейсам продажу устройств школьникам, пока никто не пострадал. Мизулина также обратила внимание, что продавцы не указывают реальный состав аромаингаляторов.

#Школьники #опасность #Екатерина Мизулина #вейпы #врач-отоларинголог
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