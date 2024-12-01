МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взгляд в прошлое: о чем говорят рассекреченные СВР архивы о Зимней войне

События, которые привели к началу войны доказывают слова Нарышкина, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики.
Алексей Самолетов 2024-12-01 19:34:20
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Финляндия на этой неделе провела крупные артиллерийские учения у границ с Россией. Финляндия исправно отрабатывает все задачи Североатлантического альянса на правах «новобранца», ведь страна стала 31 членом НАТО в 2023 году.

Проведение разного рода учений с интенсивной частотой наводит на определенные мысли и невольно заставляет делать аналогии с прошлым.

Ровно 85 лет назад началась советско-финская война. К годовщине памятной даты Служба внешней разведки России рассекретила более 100 архивных документов по советско-финскому конфликту 1939-1940-х годов. Благодаря им можно составить полную картину, хронологию и сценарий действий и дать современную оценку.

«Это более 100 рассекреченных донесений и других материалов, подробно освещающих усилия советской стороны, приложенные для недопущения попадания Финляндии в орбиту гитлеровской Германии», - заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин.

Западные политики давно мечтали превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО и убрать с севера Карелии все русское население. До сегодняшнего дня Финляндия в этом вопросе остается ключевым игроком.

В 1939-м году, в преддверии Второй мировой, перед Москвой стояла задача отодвинуть государственную границу от Ленинграда, «колыбели революции» и важнейшего политического и экономического центра СССР. Финские же националисты ждали удобного момента, чтобы начать расширять свои территории за счет Советского Союза.

Тогда Сталин предложил Хельсинкам уступить ряд островов в Финском заливе, часть Карельского перешейка, полуостров Рыбачий и предоставить в аренду часть полуострова Ханко. В качестве компенсации Финляндии предлагалась вдвое большая территория в Советской Карелии.

Хельсинки решили не идти на уступки Москве, рассчитывая на помощь Запада и фашистской Германии.

Сегодня на территории Финляндии вновь идут военные учения, которые стартовали накануне годовщины начала Зимней войны. Финских солдат вновь поддерживает спецназ из Великобритании, Латвии и Эстонии.

О чем говорят действия НАТО у границ России, какие аналогии можно привести с «Зимней войной» и какую неудобную правду о Второй мировой сегодня не любят вспоминать в Хельсинки - об этом в сюжете Алексея Самолета для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #история #НАТО #Финляндия #Зимняя война #советско-финская война
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 