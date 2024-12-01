Взгляд в прошлое: о чем говорят рассекреченные СВР архивы о Зимней войне

Финляндия на этой неделе провела крупные артиллерийские учения у границ с Россией. Финляндия исправно отрабатывает все задачи Североатлантического альянса на правах «новобранца», ведь страна стала 31 членом НАТО в 2023 году.

Проведение разного рода учений с интенсивной частотой наводит на определенные мысли и невольно заставляет делать аналогии с прошлым.

Ровно 85 лет назад началась советско-финская война. К годовщине памятной даты Служба внешней разведки России рассекретила более 100 архивных документов по советско-финскому конфликту 1939-1940-х годов. Благодаря им можно составить полную картину, хронологию и сценарий действий и дать современную оценку.

«Это более 100 рассекреченных донесений и других материалов, подробно освещающих усилия советской стороны, приложенные для недопущения попадания Финляндии в орбиту гитлеровской Германии», - заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин.

Западные политики давно мечтали превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО и убрать с севера Карелии все русское население. До сегодняшнего дня Финляндия в этом вопросе остается ключевым игроком.

В 1939-м году, в преддверии Второй мировой, перед Москвой стояла задача отодвинуть государственную границу от Ленинграда, «колыбели революции» и важнейшего политического и экономического центра СССР. Финские же националисты ждали удобного момента, чтобы начать расширять свои территории за счет Советского Союза.

Тогда Сталин предложил Хельсинкам уступить ряд островов в Финском заливе, часть Карельского перешейка, полуостров Рыбачий и предоставить в аренду часть полуострова Ханко. В качестве компенсации Финляндии предлагалась вдвое большая территория в Советской Карелии.

Хельсинки решили не идти на уступки Москве, рассчитывая на помощь Запада и фашистской Германии.

Сегодня на территории Финляндии вновь идут военные учения, которые стартовали накануне годовщины начала Зимней войны. Финских солдат вновь поддерживает спецназ из Великобритании, Латвии и Эстонии.

О чем говорят действия НАТО у границ России, какие аналогии можно привести с «Зимней войной» и какую неудобную правду о Второй мировой сегодня не любят вспоминать в Хельсинки - об этом в сюжете Алексея Самолета для программы «Главное с Ольгой Беловой».