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Финляндия начинает учения сухопутных сил у границы с Россией

В учениях будут участвовать около 2 800 военных и 600 машин.
Владимир Рубанов 2024-11-30 00:59:56
© Фото: defmin.fi

В субботу Финляндии начнутся военные учения 24-й бригады Кайнуу. Они пройдут с 30 ноября по 4 декабря в Каяани и Кухмо, на полигонах Вуосанка и Сотинпуро. Эти полигоны находятся на востоке Финляндии рядом с границей России.

В учениях будут участвовать около 2 800 военных и 600 машин. Будут использоваться транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500.

Цель учений - подготовка войск к наступлению и обороне, а также к ведению боя на изнурение наступающего противника. Кроме того, военные будут отрабатывать взаимодействие в условиях зимы в финской Карелии.

С 20 по 29 ноября на Балтийском море под руководством Финляндии проходили учения Военно-морских сил НАТО Freezing Winds. К маневрам с использованием кораблей и самолетов привлекали около 4 тысяч военных из 15 стран.

Ранее британский офицер рассказал, что учения в Лапландии при температуре -15°С стали шоком для военнослужащих. В рамках тренировки НАТО британцы отработали, в частности, развертывание шведской 155-мм самоходной артиллерийской установки Archer.

#учения #Сухопутные войска #граница #НАТО #Финляндия #карелия
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