Плащ-невидимка и экзоскелет: какие новинки показали ученые в Сириусе

Новейшие разработки, которые можно использовать для нужд специальной операции, на текущей неделе представили в Сириусе. Там прошел IV Конгресс молодых ученых. Начинающие исследователи из разных стран мира продемонстрировали свои разработки.
Так, омские умельцы представили экспериментальный танковый шлем с функцией дополненной реальности. Еще недавно такие очки были игрушкой для геймеров, а теперь - востребованный гаджет для военных.
Подобная система зрения дает командиру танка полный панорамный обзор. Он видит не только картинку видеокамер машины, но и вид поля боя с высоты, который обеспечивают БПЛА. А нейросеть помогает распознавать на местности расположение всей техники.
Еще один экземпляр - экзоскелет, который поможет поднимать и переносить тяжести, в том числе снаряды. С его помощью даже хрупкая девушка сможет поднять ящики весом 40 килограммов.
Подробнее о том, какие разработки показали молодые ученые в Сириусе, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».
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