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Плащ-невидимка и экзоскелет: какие новинки показали ученые в Сириусе

На этой неделе прошел IV Конгресс молодых ученых.
максим красоткин 2024-12-01 19:55:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшие разработки, которые можно использовать для нужд специальной операции, на текущей неделе представили в Сириусе. Там прошел IV Конгресс молодых ученых. Начинающие исследователи из разных стран мира продемонстрировали свои разработки.

Так, омские умельцы представили экспериментальный танковый шлем с функцией дополненной реальности. Еще недавно такие очки были игрушкой для геймеров, а теперь - востребованный гаджет для военных.

Подобная система зрения дает командиру танка полный панорамный обзор. Он видит не только картинку видеокамер машины, но и вид поля боя с высоты, который обеспечивают БПЛА. А нейросеть помогает распознавать на местности расположение всей техники.

Еще один экземпляр - экзоскелет, который поможет поднимать и переносить тяжести, в том числе снаряды. С его помощью даже хрупкая девушка сможет поднять ящики весом 40 килограммов. 

Подробнее о том, какие разработки показали молодые ученые в Сириусе, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Наука #Сочи #разработки #ученые #сириус #СВО #конгресс молодых ученых
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