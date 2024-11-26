Выездная школа научных лидеров заработала в Сириусе

Уже завтра в Сириусе откроется IV конгресс молодых ученых. Это крупнейшая площадка для диалога между представителями передовой и фундаментальной науки, а еще образовательных учреждений, власти, госкорпораций и бизнеса. В преддверии большого события в Сириусе заработала выездная школа научных лидеров.

Все эти колбы, приборы для перемешивания, пробирки и термостаты - мини версия того, как может выглядеть любая, химическая, биологическая и даже школьная лаборатория. За оборудованием для науки любого производства теперь не надо ехать за границу. Все лучшее для научного развития страна делает сама.

«Здесь мы запустили маленькую магнитную мешалку. Работает от батареи и от сети. Это очень удобно для школ, для лабораторий передвижных. А вот это то, что не производит ни одна компания в России. Это химически стойкие мембранные насосы. У нас их линейка порядка 30-ти штук», - рассказал продакт-менеджер компании по разработке и производству лабораторного оборудования Игорь Блоков.

Разместилась эта мини-лаборатория на стенде народного каталога научных товаров «Наша лаба». В 2022 году на таком же конгрессе идею этого проекта поддержал президент. К 2024 году «лаба» выросла в огромный реестр из восьмисот товаров российского и белорусского производства. В каталоге не имеющие аналогов в России портативные повышенной точности фрезерные станки.

Своим проектом ГТО-М доктор биологических наук Мария Ведунова доказывает, что мозг можно и нужно качать. Как мышцу. И что оценить активность мозга довольно просто.

«Не нужны сложные тесты, нужны хорошо подобранные верифицированные тесты, они позволяют сказать, насколько ваш мозг соответствует возрасту», - рассказала доктор биологических наук, директор института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.

Конгресс молодых ученых - событие ключевое в рамках объявленного президентом десятилетия науки и технологий, которое собирает на своей площадке не только бизнес, госкорпорации и ведущих представителей науки, но и подающих надежды ученых. Эти студенты только начинают свой путь в большую науку, готовятся представить на конгрессе результат своей исследовательской работы. Робота со стальным орудием. Разгоняется до 30 километров в час. Будущие инженеры-конструкторы создали его специально для битв.

«Сделали плиту, она спокойно пробивает, робот пробивает. Разбил и выиграл, вышел победителем», - отметила студентка Анастасия Халимова.

Наука становится все привлекательнее для молодежи. Значительную роль играет поддержка государства, рассказал профессор российской академии наук Сергей Адонин. Ему, кстати, самому всего 37 лет.

«Благотворное влияние оказала система мегагрантов. Сейчас появилась система больших стипендий аспирантов, 75 тысяч рублей - прекрасная цена», - считает профессор РАН, заместитель директора по научной работе Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сергей Адонин.

В этом году на конгрессе ожидают около 7 000 участников. И большое количество иностранных ученых - представителей свыше 40 государств. На этой площадке пройдет Форум молодых ученых БРИКС. И здесь наука без границ начинается с самого простого.

«Все зоны, все стенды, вся навигация были переведены на иностранные языки. Более того, впервые на Конгрессе мы будем тестировать систему перевода синхронного ИИ. Поэтому площадка выросла многократно по сравнению с первым Конгрессом. Более 7 тысяч квадратных метров занимает выставка», - сказал руководитель рабочей группы фонда Росконгресс по подготовке lV Конгресса молодых ученых Алексей Вальков.

Пока что это пространство только готовится к большому открытию. Всего под крышей университета Сириус разместится полсотни стендов. На одном из них установят образец, практически идентичный трем спутникам экспериментальной миссии «Рассвет-1», которые с мая 2023 года находятся на низкой околоземной орбите.