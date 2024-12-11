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Набиуллина проголосовала за дизайн новой 1000-рублевой купюры

Всего предложено 25 вариантов - это известные памятники, исторические и современные здания Приволжского федерального округа.
Ирина Егорова 2024-12-11 06:30:51
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина проголосовала по дизайну новой 1000-рублевой купюры, передает РИА Новости. Выбрать символ Приволжского федерального округа, который разместят на оборотной стороне новой купюры можно на официальном сайте регулятора.

Голосование стартовало 29 ноября в 10 часов утра по московскому времени и продлится до полудня 12 декабря.

Всего предложено 25 вариантов - это известные памятники, исторические и современные здания, которые соответствуют нескольким условиям - значимость для страны, узнаваемость и многое другое.

На данный момент лидирует изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор», дворца земледельцев в Казани и памятника Салавата Юлаева в Самаре.

Новую банкноту покажут впервые за 27 лет. Лицевая часть купюры останется без изменений - на ней изображены исторические места Нижнего Новгорода.

#голосование #Эльвира Набиуллина #Центробанк #купюра #1000 рублей
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