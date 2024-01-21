AI: выживший при крушении самолета в Афганистане попросил помощи жестами

В результате падения самолета в горах Афганистана один из выживших добрался до соседнего села и попросил о помощи, используя язык жестов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что он смог дойти до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан. Кроме того, могли выжить еще три человека.

В Росавиации подтвердили, что четыре человека отделались травмами. Всего на борту находилось шесть человек, двое из них - россияне.

Самолет направлялся из индийской Гаи в Москву, он пропал с радаров в ночь на 21 ноября. СК возбудил уголовное дело.