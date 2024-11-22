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Рекордную температуру зафиксировали 22 ноября в Москве

По словам метеоролога Вильфанда, показатель достиг отметки плюс 9,5 градуса. Похожий показатель был в тот же день в 1996 году.
Глеб Владовский 2024-11-22 02:24:38
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Москве, 22 ноября, зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорд температуры установлен в Москве - плюс 9,5 градуса для 22 ноября в 22:40 мск. Прежний рекорд отмечен для этого дня в 1996 году - плюс 9 градусов», - приводит его слова ТАСС.

Однако, как отметил метеоролог, спустя час температура опустилась до показателя в плюс 2,5 градуса. Причина этого заключается в быстром прохождении холодного фронта через столицу.

Вильфанд также напомнил, что метеорологические сутки начинаются с 21:00.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что во второй половине 21 ноября Москву ждет опасное похолодание, которое будет сопровождаться обильными осадками. 

#Москва #в стране и мире #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #температурный рекорд
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