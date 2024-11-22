Рекордную температуру зафиксировали 22 ноября в Москве

В Москве, 22 ноября, зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорд температуры установлен в Москве - плюс 9,5 градуса для 22 ноября в 22:40 мск. Прежний рекорд отмечен для этого дня в 1996 году - плюс 9 градусов», - приводит его слова ТАСС.

Однако, как отметил метеоролог, спустя час температура опустилась до показателя в плюс 2,5 градуса. Причина этого заключается в быстром прохождении холодного фронта через столицу.

Вильфанд также напомнил, что метеорологические сутки начинаются с 21:00.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что во второй половине 21 ноября Москву ждет опасное похолодание, которое будет сопровождаться обильными осадками.