Над Брянской областью уничтожили 14 украинских беспилотников за ночь

Российские военнослужащие уничтожили 14 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.
Таким образом, пресечена попытка киевского режима совершить теракт по объектам на территории России.
Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что пострадавших в результате атаки нет.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 8 декабря над Россией сбили 46 беспилотника ВСУ.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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