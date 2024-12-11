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Над Брянской областью уничтожили 14 украинских беспилотников за ночь

Украинские боевики предприняли очередную попытку совершить теракт по объектам на территории России.
2024-12-11 07:54:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили 14 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Таким образом, пресечена попытка киевского режима совершить теракт по объектам на территории России.

Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 8 декабря над Россией сбили 46 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #беспилотники #Брянская область #ВСУ #атака
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