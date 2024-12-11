Губернатор Брянской области сообщил о 10 уничтоженных БПЛА

В ночь на среду, 11 декабря, отечественные силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет... Спасибо нашим защитникам!», - написал он в своем Telegram.

На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил глава региона. Информации о разрушениях нет.

Перед этим вечером 10 декабря Богомаз также сообщал о попытке украинских националистов осуществить теракт по объектам Брянской области с применением дронов. Был уничтожен один вражеский БПЛА.