Мошенники придумали новую схему обмана россиян через оплату по QR-коду

Мошенники начали использовать способ оплаты по QR-коду для кражи денег у россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Все начинается с того, что потенциальная жертва оставляет заявку на покупку дорогостоящего товара в интернет-магазине.

Затем человеку поступает звонок или приходит сообщение от якобы менеджера этого магазина. Он сообщает, что товар есть в наличии, и предлагает скидку на него при одном условии - оплате по QR-коду. Если человек соглашается, то ему приходит соответствующая ссылка на страницу оплаты, однако деньги отправляются по ней напрямую мошенникам.

Такая схема возможно, если учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов известны третьим лицам.

В МВД также рассказали, как не попасться на уловки мошенников. Для этого лучше общаться со специалистами поддержки онлайн-магазинов на официальных сайтах. Не стоит переходить по ссылкам с акциями, подарками и розыгрышами, если они не ведут на сайт интернет-магазина.

Кроме того, отдельное внимание стоит уделить оплате покупок в интернете. Лучше завести отдельную карту для онлайн-покупок, а ее вместо сохранения в личном кабинете каждый раз вводить заново.

Если во время разговора с представителями компании возникают сомнения, точно ли это они, то можно положить трубку и позвонить в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте.

Ранее в МВД предупредили о схемах мошенников, подделывающих голоса через соцсети. С помощью фейковых голосовых сообщений злоумышленники вымогают деньги у знакомых и родственников жертв.