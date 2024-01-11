В МВД предупредили о новых схемах мошенников, подделывающих голоса через соцсети

Телефонные мошенники используют голосовые сообщения пользователей соцсетей для генерирования нужного им текста голосами пострадавших от взлома и вымогают деньги у знакомых и родственников. О новых схемах мошенничества предупреждает Министерство внутренних дел России.

«На первом этапе преступники взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов. Затем они скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые сообщения с нужным контекстом», - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Уточняется, что поддельное голосовое сообщение сопровождается фотографиями банковской карты с отфотошопленными именем и фамилией получателей, передает ТАСС.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил, что наиболее частыми жертвами аферистов становятся пенсионеры в силу своей доверчивости и дефицита общения, особенно часто они страдают от «звонков от сотрудников» СК и ФСБ.