Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин в 2007 году опоздал на саммит G8 из-за распития пива опроверг пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Российский лидер в шутку заявил, что пришел позже остальных на встречу глав «Большой семерки» на 45 минут, так как пил в номере свое любимое раденбергское пиво.

Песков назвал истинную причину опоздания Путина и объяснил ее сложным графиком и напряженной работой на подобных мероприятиях.

«На полях саммита всегда происходит общение. Лидеры общаются друг с другом. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо. Это не демонстрация силы, глупо так полагать», - заявил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

О данной ситуации Меркель вспомнила в своих мемуарах под названием «Свобода», которые были обнародованы на днях. В этих же публикациях она рассказала историю о том, как Путин пугал ее своей собакой. Представитель Кремля считает, что история немецкого политика вызывает только недоумения. Песков выразил мнение, что таким образом Путин старался проявить гостеприимство и радушие, но Меркель, значит, была недостаточно открыта к диалогу с Россией.

Напомним, что в ходе пресс-конференции в Астане по итогам своего двухдневного госвизита Путин в очередной раз попросил прощения у Ангелы Меркель за инцидент 2007 года, когда гостья приехала в резиденцию в Сочи и в комнату переговоров зашла собака Путина - лабрадор Конни. Российский лидер заметил, что не знал о боязни Меркель и думал, что в Германии все относятся к домашним животным только положительно. В случае, если ситуация повторится снова, Путин добавил, что если такого вновь не повторится.