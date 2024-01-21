Директор галереи в Сухуме рассказал о картинах, которые удалось спасти из пожара

Из загоревшейся Национальной галереи Абхазии в центре Сухума удалось вытащить от 100 до 200 картин. Сотрудники вместе с пожарными и студентами под дождем спасали экспонаты от гибели, рассказал «Звезде» директор картинной галереи Сурам Сакания.

«Сумели вытащить работ 100 - 150, 200. Мы под ливнем вместе с пожарными работали, вытащили. Студенты помогли нам <...> нам надо искать сухое помещение, где мы должны их (картины. - Прим. ред.) высушить при определенной температуре. Реставраторы будут заниматься этим», - сказал Сакания.

Огонь на картинную галерею перекинулся с соседнего здания. Там произошло замыкание электропроводки на чердаке. Ситуация усугубилась тем, что здание внутри было деревянное, поэтому огонь распространился очень быстро, рассказал директор.

«Причина, насколько мы распросили соседей и сотрудников МЧС, это было замыкание на чердаке (соседнего здания. - Прим. ред.). А поскольку здание дореволюционное, только фасадная сторона кирпичная, все остальное внутри деревянное, огонь быстро начал распространяться», - отметил директор галереи.

Он подчеркнул, что для маленькой Абхазии это большой урон. Страна потеряла более четырех тысяч произведений графики, живописи и скульптуры. Сакания отметил и личные переживания по этому поводу.

Напомним, что пожар в здании картинной галереи Абхазии произошел в ночь на 21 января. Огонь появился на втором этаже здания. Его тушили 11 пожарных расчетов, приводит данные МЧС Республики.