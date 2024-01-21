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Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме уничтожил 4 тыс. экспонатов

Возможной причиной пожара в центре Сухума может быть замыкание в электропроводке, заявил директор картинной галереи.
Елизавета Егорова 2024-01-21 15:37:01
© Фото: D News Абхазия Telegram © Видео: Министерство культуры Абхазии, D News Абхазии, Telegram

В ночь на 21 января в Абхазии в центре Сухума загорелось задние Национальной картинной галереи, сообщает МЧС Республики. Всего сгорели более 4 000 экспонатов. 

«Пожар в центре Сухума. Загорелся второй этаж здания Центрального выставочного зала. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03 часа 38 минут», - говорится в сообщении министерства.

Люди под дождем выносили из здания полотна, которые не успел затронуть огонь. Видео с неравнодушными публикует Министерство культуры Республики.

Директор галереи Сурам Сакания назвал произошедшее невосполнимым ущербом, потому что все картины сгорели. В качестве одной из причин он назвал замыкание в электропроводке.

«Я хожу и плачу. Это ужасно. По словам пожарных, пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели», - цитирует Министерство культуры Абхазии слова Сакания.

По данным МЧС, огонь тушили 11 пожарных расчетов. Пламя локализовали к семи часам утра. 

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