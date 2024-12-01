МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог объяснил, чем займется Каллас на посту главы евродипломатии

Дмитрий Солонников отметил, что бывший премьер-министр Эстонии не является самостоятельным политиком.
Сергей Лебедев 2024-12-01 17:11:10
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кая Каллас не является самостоятельным политиком, поэтому не стоит ожидать от нее чего-то нового на посту главы европейской дипломатии. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Звезда» выразил политолог Дмитрий Солонников.

«Она не будет самостоятельной. Она не имеет собственного мнения, она не очень грамотная, не очень образованная. Что скажут, то и будет делать. При этом у нее есть драйв, ненависть к России, задор, у нее есть возможность говорить всякие гадости не по бумажке, а открыто от чистого сердца», - сказал он.

Дмитрий Солонников отметил, что Кая Каллас будет выполнять функции спикера по русофобской политике и сотрудничать с Европарламентом по продвижению антироссийских резолюций и проектов.

Напомним, сегодня бывший премьер-министр Эстонии вступила в должность Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На этом посту Кая Каллас сменила Жозепа Борреля.

#эстония #ЕС #евросоюз #наш эксклюзив #кая каллас #Евродипломатия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 