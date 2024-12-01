Политолог объяснил, чем займется Каллас на посту главы евродипломатии

Кая Каллас не является самостоятельным политиком, поэтому не стоит ожидать от нее чего-то нового на посту главы европейской дипломатии. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Звезда» выразил политолог Дмитрий Солонников.

«Она не будет самостоятельной. Она не имеет собственного мнения, она не очень грамотная, не очень образованная. Что скажут, то и будет делать. При этом у нее есть драйв, ненависть к России, задор, у нее есть возможность говорить всякие гадости не по бумажке, а открыто от чистого сердца», - сказал он.

Дмитрий Солонников отметил, что Кая Каллас будет выполнять функции спикера по русофобской политике и сотрудничать с Европарламентом по продвижению антироссийских резолюций и проектов.

Напомним, сегодня бывший премьер-министр Эстонии вступила в должность Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На этом посту Кая Каллас сменила Жозепа Борреля.